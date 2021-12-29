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"Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı" - Son Dakika

"Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı"

29.12.2021 21:18

"Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: "Tepki görmeyen sokak hayvanları hayladıktan sonra çekip giderler" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, sokak hayvanları ile ilgili verdiği bilgilerde, hayvanlarla göz...

"Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı"

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: "Tepki görmeyen sokak hayvanları hayladıktan sonra çekip giderler"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, sokak hayvanları ile ilgili verdiği bilgilerde, hayvanlarla göz teması kurulmasından kaçınılması gerektiğini söyleyerek, "Tepki görmeyen sokak hayvanları hayladıktan sonra çekip giderler" dedi.

Gıdaya ulaşmak isteyen hayvanların aç kalmamak için şehir merkezlerine geldiklerini ve vatandaşların da bu sebepten olumsuz durumlarla karşılaştığını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, "Sokak hayvanlarımız doğada kendi bölgelerinde serbest yaşayan canlılarımızdır. Bunun haricinde bizim belediyelerimizin de barınaklarında da güçten düşmüş ve ya bakıma muhtaç hayvanlarımız da bulunmakta. Zaman zaman da ülke genelinde ister istemez yasaklı ırklar veya sokak hayvanlarının da olumsuz şekilde gündeme geldiği haberlerle karşılaşıyoruz. Böyle olunca ister istemez sıkıntılı bir takım durumlar da ortaya çıkıyor. Özellikle bu hayvanların kışın havaların soğuması ile birlikte gıdaya erişimleri de zorlaştığı için, biraz daha şehir merkezlerine girmekteler. Hal böyle olunca da hayvanların saldırması gibi olumsuz şartlarla da vatandaşlarımız karşılaşıyor" dedi.

"Göz teması kurulmamalı, ani hareket edilmemeli"

Ergül, sokak hayvanları ile karşılaşıldığında göz teması kurulmaması ve ani hareketlerin gösterilmemesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu canlılar tehlikeli ve ya insanlara zarar verecek canlılar değiller normal şartlarda ama sadece içgüdüsel olarak kendi bölgelerini korumak amaçlı doğal bir davranış. Her zaman söylüyoruz vatandaşlarımız bu gibi durumlarda özellikle geç saatlerde ulaşımda ana arterleri kullanırlar ise daha iyi olur. Bir de gerek tek gerekse de tolu şekilde hayvanlarla karşılaşıldığında ani ve panik hareketler yapmamalı ve ya hayvanlarla özellikle göz temasında bulunmamaları daha iyi olacaktır. O hayvanlar o bölgeyi kendi yaşam alanı olarak nitelendiriyorlar ama siz sakin kaldığınızda, ani bir hareket yapmadığınızda ve ya onlara karşı agresif bir tepki vermediğinizde belki havlayacaklardır ama baktılar ki sizden bir tepki yok ve doğal ortamına bir saldırı olmadığını fark edince de çekip gideceklerdir.

Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı
Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı
Sokak hayvanları ile göz temasından kaçınılmalı

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Sokak Hayvanları, Veteriner, Kayseri, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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