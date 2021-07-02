Sokak Hayvanları İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altındaki sokak hayvanlarını tedavilerinin devamı için İstanbul'a gönderdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesine getirilen yaralı, kazalı ve hasta merkep, köpekler ve kediler merkezde tedavi altına alınarak gerekli bakımları yapıldı.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesinde kalan sokak hayvanları, tedavilerinin devamı için Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'a nakilleri gerçekleştirildi.

Merkebin ileri düzeye tedavi ve bakımları İstanbul Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği'nin kurtarma çiftliğine köpek ve kediler ise Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne teslim edildi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi, hayvanların sağlığı ve hayatının devamını sağlamak için çalışmalarımız, 3 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknikeri ile devam etmekte.