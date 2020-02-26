Sokak hayvanları kafede ısınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları kafede ısınıyor - Son Dakika

Sokak hayvanları kafede ısınıyor

6 saat önce

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kafe zincirinin şubesinde, soğuk havadan etkilenen kedi ve köpekler, ısıtıcının altına girip, korunuyor.

Sokak hayvanları kafede ısınıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kafe zincirinin şubesinde, soğuk havadan etkilenen kedi ve köpekler, ısıtıcının altına girip, korunuyor. Kafenin ortağı Fahrettin Aslan (45) ortağı, her şubelerinde sokak hayvanlarının rahat bir şekilde girdiğini ve onlara sahip çıktıklarını belirtti.

?Kentte, kış ayları nedeniyle soğuk hava etkili olurken, halk kadar sokak hayvanları da korunmaya çalışıyor. Soğuktan korunmaya çalışan sokak hayvanlarından bazlılarının Bir kafe zincirinin Işıklar Caddesi'ndeki şubesinde sığındığı görüldü. Isıtıcıların bulunduğu masaların yanlarına yatan birçok köpek, bir süre böyle ısındı. Kafeye gelen müşteriler ise hayvanları rahatsız etmeden, kahvelerini alıp, masalarına geçti. Müşterilerden Handan Tunca (40), kafede dolaşan sokak köpeklerini gördüklerinde çok mutlu olduğunu belirterek, "Kafede kedi ve köpekleri gördüğümüzde rahatsız olmadık. Onları çok seviyoruz" dedi. Handan Tunca'nın 4 yaşındaki kızı Defne de köpekleri severek, kafeden ayrıldı.

SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR

Çevrede çok sayıda sokak hayvanı olduğunu belirten kafe ortağı Fahrettin Aslan, onlar için sokağa soğuk ve yağmurlu havalarda bir kap su ve bir kap mama koyduklarını söyledi. Aslan, bu davranışlarının gelen müşteriler tarafından beğenildiğini ve sıcak bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her şubelerinde sokak hayvanlarının rahat bir şekilde girdiğini anlatan Fahrettin Aslan, sosyal sorumluluk projesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkarak destek verdiklerini söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu
Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi Son dakika: İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK'lı terörist yakalandı

Son Dakika Haberleri
14:07 Kızının fotoğrafına yasak geldi
14:07 Dünyaca ünlü kalp cerrahi en çok hangi Türk yemeğini özledi?
14:00 Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılamadı
13:41 Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
13:41 Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 14:35:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak hayvanları kafede ısınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]