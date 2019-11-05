Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanları kısırlaştırıldı
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Sokak hayvanları kısırlaştırıldı

6 saat önce

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sokak hayvanları kısırlaştırıldı.

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Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sokak hayvanları kısırlaştırıldı.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı açıklamada, 50 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını söyledi.

Hayvanların da yaşama hakkı olduğunu belirten Işık, bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Işık, iki gün süren çalışmalarda hayvanların diğer aşılarının da yapıldığını ifade etti.

Bazı hayvanların tedavilerinin ardından yeniden bulundukları alanlara salındığını aktaran Işık, bazılarının ise sahiplendirildiğini dile getirdi.

Tahir Işık, Demirköy, İğneada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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