Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sokak hayvanları kısırlaştırıldı.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı açıklamada, 50 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını söyledi.

Hayvanların da yaşama hakkı olduğunu belirten Işık, bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Işık, iki gün süren çalışmalarda hayvanların diğer aşılarının da yapıldığını ifade etti.

Bazı hayvanların tedavilerinin ardından yeniden bulundukları alanlara salındığını aktaran Işık, bazılarının ise sahiplendirildiğini dile getirdi.