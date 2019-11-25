Sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Hayvan severlerin "bakım-beslenme", yurttaşın da "saldırgan-başıboş" şeklindeki iki farklı şikayetine maruz kalınan sahipsiz sokak hayvanları konusunda çözüm üreten Seyhan Belediyesi, açtığı Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi ile kısırlaştırma işlemini sürdürüyor.



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile hayvan severler ve dernek başkan ve yöneticilerinin katıldığı törenle açılan merkezde, sahipsiz kedi ve köpekler steril ortamda veteriner hekimlerce kısırlaştırılarak doğal ortamına bırakılıyor. Seyhan'da yaklaşık 40 bin sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi ile kontrol altına alınması hedefleniyor. Merkez, kedilerin de kısırlaştırılabildiği şehir merkezinde kurulmuş olan Türkiye'nin ilk ve tek kısırlaştırma merkezi olma özelliğini de taşıyor.



Kısırlaştırılan sokak hayvanları doğal ortama salınıyor



2 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri ve 5 personelle yapılan kısırlaştırma işlemi, sokak hayvanının muayenesi, anestezi uygulanması operasyon süreci ve müşahede altına alınmasına kadar yaklaşık 40-50 dakika sürüyor. Günde 10 kısırlaştırma işlemi yapılabiliyor. Kısırlaştırma sonrası bakım ve tedavinin de yapıldığı merkezde, kısırlaştırılan sokak hayvanları sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılıyor.



Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezinde, sahipsiz erkek veya dişi kedi ve köpekler kısırlaştırılarak kontrollü üremesi sağlanıyor. Sahipsiz kedi ve köpekler, kısırlaştırma sonunda kayıt altına alınıyor. Kısırlaştırma ile sokak hayvanları, üreme hormonlarından kaynaklı hastalıklardan korunuyor. Operasyonun en önemli katkısı ise kısırlaştırılan sokak hayvanlarının saldırganlığının azalması oluyor. Uzmanlar, kısırlaştırılan sokak hayvanlarının insanlarla uyumlu olduğu ve trafikte seyreden araçların peşine koşmadığını belirtiliyor.



Kısırlaştırma işlem sayısını ihtiyaca göre artırabilecek olan Seyhan Belediyesi, ayrıca 84 noktada sokak hayvanlarına mama ve tavuk kırıntısı vermeye devam ediyor. - ADANA