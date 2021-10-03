Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için köpekle rafting yaptı - Son Dakika

Düzce'de raftingciler, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için Melen Çayı'nda "Borca" isimli köpekle rafting yaptı.

İstanbul'dan Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen Oğuzhan Bal, sokak hayvanlarına dikkati çekmek amacıyla "Belçika kurdu" cinsi köpeği "Borca" ile rafting yapmak istedi.

Bal'ın isteğini kabul eden Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yelek ve kask giydirdiği köpeği bota yerleştirdi.

"Borca" ile Melen Çayı'nın hırçın sularında bota binen Bal ve diğerleri, 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, hayvanların, hayatın her alanında yeri olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bir köpekle rafting yapmanın farklı bir deneyim olacağını ifade eden Tepe, "Hayvanları insan olarak sahiplenmeliyiz. Sokak hayvanları için bir kap mamayı almak çok zor değil, onları kış aylarında yalnız bırakmayalım. Borca gibi sahiplendiğimiz hayvanlarımızla Melen Çayı'nda rafting yapmaya gelelim." diye konuştu.