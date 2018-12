Sokak Hayvanları "Mikro Çip" ile Kayıt Altına Alınıyor - İstanbul

AYŞE NUR AKÇELİK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce kullanılmaya başlanan Vetnet programı ile Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezinde mikro çip takılan sokak hayvanları kayıt altına alınıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce, İstanbul'da yaşayan sokak hayvanlarını kayıt altına alabilmek için Vetnet programı geliştirildi. Bu uygulama sayesinde sokak hayvanlarına uygulanan her türlü işlem ve hayvanların fiziksel özellikleri sisteme kayıt edilebiliyor.



Veteriner hekimler tarafından hayvanların deri altından takılan mikro çip ile seri numarası alan her hayvanın kaydı sisteme geçiyor. Kayıtlarda, hayvanın ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yaşı, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonlar gibi bilgiler yer alıyor.



Elektronik ortamda saklanan veriler sayesinde hayvanlarla ilgili tüm gelişmeler sistem üzerinden takip edilebiliyor.



Mikro çip uygulamasından hayvan sahipleri de belirli bir ücret ödeyerek yararlanabiliyor.



Her hayvana özel numara



Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi Başhekimi İbrahim Gülbayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mikro çip uygulamasının hayvanları birbirinden ayırmak ve gelişimlerini takip edebilmek açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.



Bu yıl 30 bin hayvana mikro çip yerleştirdiklerini belirten Gülbayrak, pirinç tanesi büyüklüğündeki çipin deri altından hayvanın ense bölümüne yerleştirildiğini, bu işlemin hayvanlara hiç bir zarar vermediğini anlattı.



Tüm hayvanlara uyguladıkları mikro çip ile hayvanların hem tıbbı geçmişlerini sisteme kayıt ettiklerini hem tedavi süreçlerini hızlandırdıklarını hem de kimlik sahibi olmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Gülbayrak, mikrop çipte bir seri numarası olduğunu ve uygulanan her hayvanın özel bir numarası olduğunu belirtti.



"İstanbul'da hayvanlara yönelik sağlık hizmeti veren ilk kurum"



Sahipsiz hayvanlara yönelik hastalıkların tedavisi, kısırlaştırma programları, acil durumlarda müdahale yöntemleri gibi birçok hizmet verdiklerini belirten Gülbayrak, bu hizmetlerin yanı sıra denetim ve eğitim faaliyetleri üzerine de çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İbrahim Gülbayrak, 2018 yılında 20 bin hayvana kısırlaştırma işlemi yaptıklarını, insanların kısırlaştırma yöntemlerine dair yanlış bilgilere sahip olduklarını, kısırlaştırma işleminin iğne ile değil cerrahi bir operasyonla yapıldığını kaydetti.



Sokak hayvanlarının çok ciddi sorunları olduğunu aktaran Gülbayrak, kış aylarında hayvanların çok zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını ve vatandaşların onlara en azından bir kap su, bir kap mama verebileceğini belirtti.



Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi'nin 1924'ten beri hizmet verdiğini belirten Gülbayrak, İstanbul'da hayvanlara yönelik sağlık hizmeti veren ilk kurum olması bakımından da merkezin oldukça önemli ve değerli olduğunu ifade etti.



Gülbayrak, merkezde 7 veteriner ile 3 teknikerin dahil olduğu 25 kişilik bir ekiple hafta içi 08.30-16.30 saatleri arasında hizmet verdiklerini söyledi.



İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğün'de görevli Veteriner Hekim Erhan Önel ise ev hayvanlarına mikro çip uygulamasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahiplerinin 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahiplerinin ise 1 Ocak 2022'den itibaren en geç bir yıl içinde kimliklendirme yaparak ilgili bakanlığa bildirmesi gerektiğini anımsattı.



Önel, mikro çip ve kısırlaştırma uygulamalarının çok önemli olduğunu belirterek, bu soğuk kış aylarında hayvan sahiplerinin ve vatandaşların çok daha özenli davranmaları gerektiğini kaydetti.

