Sokak Hayvanları Ölmesin Diye Yemeklerinin Yarısını Paylaşıyorlar
1 saat önce
Sokak hayvanları ölmesin diye yemeklerinin yarısını paylaşıyorlar Ortaokul öğrencileri öğle yemeklerinin yarısını sokak hayvanları için ayırıyorBURSA - Bursa'da ortaokul öğrencileri, okulda çıkan yemeklerinin yarısını sokak hayvanları için ayırıp onları doyuruyor.
Sokak hayvanları ölmesin diye yemeklerinin yarısını paylaşıyorlar
Ortaokul öğrencileri öğle yemeklerinin yarısını sokak hayvanları için ayırıyor
BURSA - Bursa'da ortaokul öğrencileri, okulda çıkan yemeklerinin yarısını sokak hayvanları için ayırıp onları doyuruyor.
Orhaneli ilçesinin Demirci köyünde Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokul öğrencileri, köylerinde bulunan sokak hayvanlarına karda kışta sahip çıkıyor. Öğrenciler, öğle yemeklerinin yarısını ayırıp köpekleri besliyor. Her gün kapılarının önünde dolaşan sokak köpeklerinin aç halinden etkilenen minik öğrenciler, kendi aralarında karar alıp, okulda çıkan öğle yemeklerinin yarısını sokak hayvanlarına ayırmaya karar verdi. İhtiyacı kadar yemek alan öğrenciler, artan yemeklerle karda ve soğukta aç kalan sokak hayvanlarının karnı doyuruyor. Acıkan köpekler ise her gün yemek saatini bilip okul kapısın önüne gelerek beklemeye başlıyor. Artan yemekler okuldaki görevliler tarafından okulun önünde bekleyen köpeklere veriliyor. Karınları doyan köpeklerin mutluluğu her haline yansıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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