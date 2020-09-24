Sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçiriliyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanları tek tek toplanarak sağlık kontrollerinden geçiriliyor.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan başı boş köpekler tek tek toplanıyor. Toplanan sokak köpekleri, araçlara bindirilerek Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürülüyor. Buraya getirilen sokak köpeklerinin aşıları yapılıp sağlık kontrollerinden geçiriliyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:15 - Kaynak: İHA
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