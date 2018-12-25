Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı

Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı

49 dakika önce

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018 yılında 4 bin 469 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı, System.String[]
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018 yılında 4 bin 469 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Kalitesi ve güvenilirliğiyle Türkiye'nin en önemli hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018 yılında bakıma muhtaç sokak hayvanlarının en büyük destekçisi oldu. Sokak hayvanları için 11 yıldır faaliyet gösteren merkez, 2018 yılında 4 bin 469 sokak hayvanına kucak açtı. Can dostların en büyük destekçisi olmaya devam eden barınağa getirilen sokak hayvanlarının kontrol ve tedavileri yapılıp, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yerine getirilerek doğal ortamlarında sağlıklı yaşamaları sağlandı.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 2018 yılında bin 270 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 4 bin 961 hayvan koruyucu hekimlik hizmetinden faydalanırken, 493 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşılamaları yapılmış olarak sahiplendirildi. Osmangazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların tedavileri için gerçekleştirilen engellilere yönelik at biniş programında bin 544 adet biniş gerçekleştirildi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni yıl boyunca 21 bin 702 vatandaş ziyaret etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

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