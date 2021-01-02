Sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşuyor - Son Dakika

Sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşuyor
02.01.2021 13:04
Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerini sürdürürken, bu yıl sahiplendirilen hayvanı sayısı 633'e ulaştı.
Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerini sürdürürken, bu yıl sahiplendirilen hayvanı sayısı 633'e ulaştı.
Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılında merkez tarafından sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 633'e ulaştı. 396 köpek ve 237 kediyi evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, "Satın alma, sahiplen" diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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