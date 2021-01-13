Sokak hayvanları soğuk havalarda minik yüreklerin damacanadan yaptığı yuvalarla ısınacak - Son Dakika

Türkiye'de dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, 4-6 yaşlarındaki Kur'an kursu öğrencileri, kuş, kedi ve köpekleri soğuk hava ve açlıktan korumak için damacanalardan ve atıl eşyadan sıcak yuva ve ev yaparak hem hayvanları hem de yürekleri ısıttı.

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören 4-6 yaşlarındaki Erzurum İmam Hatipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kur'an Kursu öğrencileri, termometrelerin gece sıfırın altında yaklaşık 10-15 dereceleri gösterdiği Erzurum'da, yem ve yuva bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaklaşık 1 ay önce çalışma başlattı.

Ailelerinin desteğiyle evlerindeki atıl eşyalardan kuşlar için yuva, damacanalardan da kedi, köpek yuvası yapan öğrenciler, içlerine yem, üşümemeleri için de minder bıraktıkları bu yuvaları, kentin muhtelif yerlerindeki parklara götürdü.

Dernek yetkilileri ve ailelerin yardımıyla kuş yuvalarını ağaçlara, kedi ve köpek yuvalarını da çeşitli bölgelere bırakan minikler, bu hareketleriyle hem gönülleri hem de yürekleri ısıttı.

Proje ortaklarından Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, AA muhabirine, etkinlikte emeği geçen, Kur'an kursu hocaları ile kendileri küçük yürekleri büyük olan çocuklara teşekkür ederek, "Kış günü havalar çok soğuk ancak yürekler üşümesin, yüreklerde merhamet eksik olmasın. Merhamet çocuklara daha güzel yakışıyor. Çocuklara bugün merhameti öğretemezsek yarın öğrenemez ve yaşayamazlar." dedi.

Bu duygu ve düşünceyle çocukların yüreğine merhameti nakşetmeyi amaçladıklarını aktaran Şahin, çocuklara "minik yürekler etrafındaki diğer varlıkların da farkında" sloganıyla sadece insanların değil, diğer varlıkları, tüm canlıları ve doğayı sevdirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Şahin, merhamet ve sevgiyi anlatırken peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i ölçü aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza sürekli sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, merhameti öğreneceğiz. İnsanı, doğayı, varlığı, tüm canlıları ve bunların hepsini yaratan Allah'ı seveceğiz diyoruz. Dolayısıyla yeryüzünde sevgi, merhamet hakim olunca şiddetin yerini sevgi ve merhamet alacak. Bugün, çocukların yaptığı küçücük barınaklar nice güzel işlerin başlangıcı olacak."

"Amacımız soğukta kalan hayvanlara karşı sorumlu olduğumuzun bilinci"

Dernek Başkanı Muhammet İkbal Çiçek de Kur'an eğitimi gören minik çocukların evde kullanılmayan malzemelerden kuş evi, kedi ve köpekler için de damacanalardan yuva yaptıklarını belirterek, "Yuvaların içine üşümemeleri için minder ve aç kalmamaları için de mama ve yem bıraktık. Çocuklarımıza hayvan sevgisini ve onlara karşı sorumluluk içinde olduğumuzu anlatmak için bu etkinliği yaptık. Amacımız dışarıda soğukta kalan hayvanlara karşı sorumlu olduğumuzun bilincini verebilmekti." diye konuştu.

Çiçek, yuvaların oluşturulmasında emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, öğrenci ve veliler ile parktaki ağaçlara astıkları yuvaların ışıklandırılmasını sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Miniklerin yaklaşık 1 aydır emek verip evlerindeki kullanılmayan malzemeleri yuva haline dönüştürdüğünü ve bunları süslediğini dile getiren Çiçek, kuş yuvalarını ağaçlara bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Huzeyfe Dayıdinç de hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Kuşlar, köpek ve kediler için yuvalar yaptık. Kışın hayvanlar çok üşüyor biz de üşümesinler diye yuva yaptık." dedi.

Öğrencilerden 5 yaşındaki Ecrin Atmaca "Yuvaları çok sevdim, yaparken biraz zor oldu ama anemin yardımıyla hayvanlar üşümesin diye kuşlar, köpekler ve kedilere yuva yaptık." diye konuştu.

Asaf Ender ise kışın hayvanların aç ve yuva bulmakta zorlandığını belirterek, hayvanlara sıcak yuva yaptıkları için mutlu olduğunu ifade etti.