Sokak Hayvanları Unutulmadı
38 dakika önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, soğuk kış şartlarında barınaksız ve aç kalan sokak hayvanlarına Belediye sahip çıktı.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, soğuk kış şartlarında barınaksız ve aç kalan sokak hayvanlarına Belediye sahip çıktı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan
, soğuk kış şartlarında yiyecek arayan kedi ve köpeklere yiyecek verdiklerini, barınma yeri olmayan sokak hayvanlarını da, bakımevine götürdüklerini belirtti. Özkan " İlçemizin say deresi mevkiinde kurduğumuz bakımevinde yaklaşık 150 sokak hayvanına bakıyoruz. Belediye Veterineri ve görevli ekiplerimiz tarafından, hem günlük yiyecekleri temin ediliyor, hem de aşıları yapılıyor. Ayrıca ilçe merkezinde kuruyan ağaçlara kuş evleri astık. Soğuk kış şartlarında evcil hayvanlar için, mahalle ve sokaklarımızın uygun alanlarına yem bırakıyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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