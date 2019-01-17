Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları Unutulmadı

Sokak Hayvanları Unutulmadı

41 dakika önce

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarına, yem ve mama bırakıldı.

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Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarına, yem ve mama bırakıldı.

Bozüyük'te etkili olan yoğun kar yağışından en çok etkilenen sokak hayvanları unutulmadı. Belediye ekipleri, Bozüyük genelindeki mama kaplarını doldururken, şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı ve kentin muhtelif noktalarına kuşlar için yem bıraktı. Yüzlerce kuş yem yemek için bir araya gelirken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Ekipler yıl boyu devam eden bu çalışmaların özellikle kış aylarında artarak sürdüğünü belirtirken yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarının yalnız olmadığını göstermiş oldular. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük, Yaşam
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