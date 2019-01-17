Sokak Hayvanları Unutulmadı
41 dakika önce
Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarına, yem ve mama bırakıldı.
Bozüyük
Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarına, yem ve mama bırakıldı.
Bozüyük'te etkili olan yoğun kar yağışından en çok etkilenen sokak hayvanları unutulmadı. Belediye ekipleri, Bozüyük genelindeki mama kaplarını doldururken, şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı
ve kentin muhtelif noktalarına kuşlar için yem bıraktı. Yüzlerce kuş yem yemek için bir araya gelirken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Ekipler yıl boyu devam eden bu çalışmaların özellikle kış aylarında artarak sürdüğünü belirtirken yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarının yalnız olmadığını göstermiş oldular. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
AK Parti'nin Kalesi Sultanbeyli'de Vatandaşın İsteği Ekrem İmamoğlu'nu Zora Soktu
Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı