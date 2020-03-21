Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları unutulmadı

7 saat önce

Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlarımız Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler tarafından unutulmadı.

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Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlarımız Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler tarafından unutulmadı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmazken, sokak hayvanlarının mamaları unutulmadı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe merkezi etrafındaki bölgelerde ve şehir merkezindeki mama kapları bulunan noktalara mama bırakıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

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