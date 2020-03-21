Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları unutulmadı
7 saat önce
Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlarımız Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler tarafından unutulmadı.
Korona virüsü salgını nedeni sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, minik dostlarımız Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler tarafından unutulmadı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmazken, sokak hayvanlarının mamaları unutulmadı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe merkezi etrafındaki bölgelerde ve şehir merkezindeki mama kapları bulunan noktalara mama bırakıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi