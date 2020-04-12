Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları unutulmadı
7 saat önce
Kilis Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
Kilis Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
Kilis Belediyesi Gıda Bankası yetkilileri tarafından sokakta yaşayan kedi ve köpekleri mama bıraktılar. Korana virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadığı sürede sokağa çıkmaması üzerine sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen Kilis Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Belediye ekipleri tarafından mama bırakılıyor. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:10 Kaynak: İHA
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