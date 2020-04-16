Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Yeşil Irmak Elektrik Perakende Satış A. Ş. (YEPAŞ) çalışanları tarafından hazırlanan örnek uygulama ile sokak hayvanları için müşteri hizmetleri merkezlerinin ve şehrin belirli noktalarında bulunan alanlara özel olarak üretilen mama ve su kapları yerleştirildi.

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SAMSUN (İHA) – Yeşil Irmak Elektrik Perakende Satış A. Ş. (YEPAŞ) çalışanları tarafından hazırlanan örnek uygulama ile sokak hayvanları için müşteri hizmetleri merkezlerinin ve şehrin belirli noktalarında bulunan alanlara özel olarak üretilen mama ve su kapları yerleştirildi.


Covid - 19 yeni tip korona virüsü ile savaşılan bu dönemlerde salgın nedeniyle birçok alanda kısıtlamalar geldi. Bu nedenle insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya durumda kaldı. YEPAŞ, açlık nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için mama ve su kapları dağıtmaya başladı. YEPAŞ ve Atakum Belediyesine bağlı ekipler ile ortaklaşa yapılan çalışma ile mahallelerde sokak aralarına, parklara ve bahçelere mama ve su kapları bırakan ekipler, halk tarafından da beğeni aldı.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, "Uygulamaya aldığımız bu projemizle biz müşterilerimizin de yardımları ile onları her gün düşündüğümüzü belirtmek isteriz ve sokakların boş olduğu bu günlerde herkesi, onları düşünmeye davet ediyoruz. Korona virüsü önlemleri kapsamında boşalan sokaklarda aç ve susuz halde dolaşan sokak hayvanları için yardım etme zamanı. Bizler korona virüsü ile olan mücadelemize her yerde her şartta devam ediyoruz. Sokak hayvanlarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına bu projeye imza attık. Bu tür projelerin sayıca çoğalması ve bizim uygulamamızın tüm vatandaşlara örnek olmasını umut ediyoruz. Çalışmamız sadece korona virüsle savaştığımız bu günlerde değil bundan sonra da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın imdadına yetişecek şekilde devam edecek" dedi.


Atakum Belediyesi tarafından Can Dostlar İçin Beslenme Noktaları olarak da google harita uygulamasından da bu alanları görülebiliyor. - SAMSUN

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:24 Kaynak: İHA

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