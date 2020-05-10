Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günü sokak hayvanları unutulmadı.



Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte işbirliği içinde ilçenin muhtelif yerlerindeki sokak hayvanlarına besleme noktalarına mama, yiyecek ve su bıraktı. Ekiplere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir de eşlik etti.



Ekipler boş durmadı



Salihli Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışma yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik ve dezenfekte çalışması yaparken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Vefa Sosyal Destek uygulaması kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken faaliyette bulunan fırınların temizlik ve hijyen denetimleri ile ekmek dağıtımlarını kontrol etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan paketleri evlerine götürerek teslim ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve yeşil alanlarda sulama ve bakım çalışmalarına devam etti.



"Zorlukları birlikte aşacağız"



Korona salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de ekiplerin görev başında olduğunu belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde hemşehrilerimizin süreçten olumsuz etkilenmemesi, bir an önce normal hayata dönülebilmesi için alınması gereken tedbirleri kaymakamlığımız ile işbirliği içinde alarak uyguluyoruz. Bu süreci biraz daha dikkat, biraz daha sabır ve kurallara uyarak birlikte aşacağız. Sosyal mesafeye uyarak, kişisel izolasyona dikkat ederek ve zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayarak bugünleri aşacağız" dedi. - MANİSA