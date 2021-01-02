Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları unutulmadı
02.01.2021 17:38
Kütahya'nın Emet ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla aç kalan hayvanlar için belli noktalara mama bırakıldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla aç kalan hayvanlar için belli noktalara mama bırakıldı.
Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için mama ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Kedi ve köpekler için temin ettiğimiz mama ve yiyecekleri mahallede belirli noktalara koyarken, sokak hayvanlarımızın beslenmelerini de takip ediyoruz. Yasak sona erene kadar bu çalışmamız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu Polis eşi, ilaç içerek intihar etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi