Sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla aç kalan hayvanlar için belli noktalara mama bırakıldı.

Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için mama ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Kedi ve köpekler için temin ettiğimiz mama ve yiyecekleri mahallede belirli noktalara koyarken, sokak hayvanlarımızın beslenmelerini de takip ediyoruz. Yasak sona erene kadar bu çalışmamız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA