Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanları Unutulmadı: İlçeye 95 Yuva Yerleştirildi

Sokak Hayvanları Unutulmadı: İlçeye 95 Yuva Yerleştirildi

1 saat önce

Esenyurt Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçeye 50 köpek, 45 kedi evi ve 115 besleme noktası yerleştirdi.

Sokak Hayvanları Unutulmadı: İlçeye 95 Yuva Yerleştirildi, System.String[]
Esenyurt Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçeye 50 köpek, 45 kedi evi ve 115 besleme noktası yerleştirdi.

Dört mevsime uygun olarak hazırlanan kulübeler, Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan atölyede doğal malzemelerden üretiliyor. Köpek ve kedi evleri talepler doğrultusunda sitelere, hayvanların yoğun olduğu boş arazilere ve herhangi bir kaza yaşanmaması için insan ve trafik yoğunluğunun az olduğu bölgelere ekipler tarafından bırakılıyor. Ayrıca ihbarlar doğrultusunda yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlara Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yardım sağlanıyor.

"HAYVALAR İÇİN KAPIMIZIN ÖNÜNE MAMA VE SU KOYALIM"

Soğuk kış aylarında hayvanlar için kapıların önüne mama ve su kabı konulması yönünde çağrıda bulunan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Bu evleri yaptıktan sonra hayvanların yoğun olduğu bölgelere koyuyoruz. Yanlarına mama ve su kapları da koyuyoruz. Şuanda elli noktada köpek evimiz, yüz on beş yerde ise besleme noktamız ve kırk beş noktada kedi evimiz var. İhtiyaç durumunda sitelere de bu evleri bırakabiliyoruz ancak bunun için site yönetiminden imzalı kağıt istiyoruz. Genelde boş arsalarda köpekler çok olduğu için oralara koyuyoruz. Vatandaşlardan ricamız kapısının önüne mama ve su koysunlar" dedi.

Daha önceden kedi evlerini tek katlı yaptıklarını bildiren yetkililer, artık 36 kedinin barınabileceği şekilde 3 katlı yaptıklarını söylediler.

HAYVANSEVERLERDEN ALATEPE'YE TEŞEKKÜR

Esenyurt Belediyesi'nin kış aylarının soğuk geçtiği şu günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması vatandaşların takdirini topladı. LAL Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sokaklara yerleştirilen köpek evleri için Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:53 Kaynak: DHA

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