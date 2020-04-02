Sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Sokak hayvanları unutulmuyor
6 saat önce
Doğal Yaşamdaki hayvanları unutmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, doğaya belirli aralıklarla yiyecek takviyesi yapıyor.
Doğal Yaşamdaki hayvanları unutmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, doğaya belirli aralıklarla yiyecek takviyesi yapıyor.
Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanları için belirli bölgelere ekmek ve yem bırakıyor.
Malatya genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beydağı İnderesi, Battalgazi Feribot İskelesi, Turgut Özal Tabiat Parkı, Çöp Atık Sahaları gibi yerlere bırakılıyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:00 Kaynak: İHA
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