Sokak hayvanları üşümesin diye barınakların içine ısıtıcılar konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları üşümesin diye barınakların içine ısıtıcılar konuldu - Son Dakika

Sokak hayvanları üşümesin diye barınakların içine ısıtıcılar konuldu

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşayan sokak hayvanları üşümesin diye barınakların içerisine ısıtıcı ampuller takıldı.

Sokak hayvanları üşümesin diye barınakların içine ısıtıcılar konuldu, System.String[]

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşayan sokak hayvanları üşümesin diye barınakların içerisine ısıtıcı ampuller takıldı.


100'ü aşkın sokak köpeği ve kedisini barındıran Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kurulan sistem ile sokak hayvanları artık üşümüyorlar. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gerçekleştirdikleri çalışma hakkında İHA muhabirine verdiği bilgide, tedavi ve rehabilitasyon merkezinde yeni bir hizmeti ortaya koyduklarını belirtti. Avcı, "Müdürlük olarak can dostlarımızı yaz mevsiminin olumsuzluklarına karşı koruduğumuz gibi kışın da onların üşümemeleri için yeni bir çalışmaya imza attık. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki bütün kulübelerimize yerleştirdiğimiz sistem ile can dostlarımıza hem ışık hem de ısı kaynağı olacak bir ortama kavuştu. Başta doğum yapan anne köpek ve kediler ile küçük can dostlarımız için bu sistem çok güzel ve ekonomik oldu. Birçok alanda tedavilerini yaptığımız sokak hayvanlarını böylece üşütmeden misafir etmiş oluyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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