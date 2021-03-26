Sokak hayvanları yararına düzenlenen İstanbul Tavla Turnuvası'na gençlerden büyük ilgi - Son Dakika

Sokak hayvanları yararına düzenlenen İstanbul Tavla Turnuvası'na gençlerden büyük ilgi

26.03.2021 12:48
Sokak hayvanları yararına düzenlenen İstanbul Tavla Turnuvası'na gençlerden büyük ilgi, System.String[]

Ünlülerin de katılacağı 50 bin TL'lik tavla turnuvası için heyecan doruktaİstanbul DHA - Türkiye'nin en büyük e-spor etkinliği İstanbul Tavla Turnuvası 10 Nisan'da başlıyor.

Ünlülerin de katılacağı 50 bin TL'lik tavla turnuvası için heyecan dorukta

İstanbul DHA - Türkiye'nin en büyük e-spor etkinliği İstanbul Tavla Turnuvası 10 Nisan'da başlıyor.

İstanbul Tavla Turnuvası, en az 5.000 yıllık geçmişiyle bugün bile her kuşağın en eğlenceli aktiviteleri arasında bulunan tavlayı mobil cihazlara taşıyarak, sokak hayvanları yararına bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 76 ülkeden 21.940 tavla severin katılımıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabına girme başarısı gösteren Tavla Stars turnuvasına bu yıl da özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

10-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva, Türkiye'nin dört bir yanından tavla oynamayı sevenlere mobil cihazlarından ücretsiz katılım fırsatı sunuyor. Aynı zamanda turnuvaya katılan herkesi hem sokak hayvanlarını korumaya hem de binlerce ödülden birini kazanmaya davet ediyor. Turnuvanın birincisi 50 bin TL ödül kazanacak. Gelirler sokak hayvanlarına destek ise Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) bağışlanacak.Turnuvanın, sokak hayvanları yararına düzenlenerek sosyal bir fayda amacı taşıması ve katılımcılara binlerce büyük ödülden birini kazanma şansı sunması, gençler arasında katılım heyecanını artırırken oyun, karikatürize edilmiş sempatik tasarımı ve üç boyutlu zarlarla gerçeğe en yakın zar atma deneyimi sunmasıyla da büyük ilgi topluyor. Rakip oyunlara göre çok daha detaylı oyuncu istatistik ve profilinin yer alması, turnuva boyunca diğer oyuncuların maçlarını izleyebilme ve izleyici listesini görebilme imkanı ve Alex de Souza, Burcu Esmersoy ve Muslera gibi ünlü isimlere karşı oynayabilme özelliği gençlerin ilgisini ve sosyal medya paylaşımlarını oldukça artırdı. TAVLA STARS %100 YERLİ, ŞİDDET İÇERMİYOR VE GENİŞ BİR ERİŞİLEBİLİRLİK VADEDİYORMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 05.03.2021 tarihli sayı 40453693-255.05.02-E.1272 numaralı izni ile yapılan ve Türkiye'den yazılımcıların geliştirdiği Tavla Stars herhangi bir şiddet unsuru içermiyor. Oyun; 3 farklı işletim sistemi, mac OS, iOS ve Android üzerinde çalışabilen tek tahta oyunu olma özelliğiyle geniş bir erişilebilirlik vadediyor. KATILIM ÜCRETSİZ, ÖDÜLLER CAZİP Katılımcılar Google Play veya Apple Store üzerinden telefonlarına veya tabletlerine Tavla Stars oyununu ücretsiz indirerek turnuvaya katılabilecek. Turnuva boyunca katılımcılar ön eleme, eleme ve final turlarından geçecek. Turnuva ekibi katılımcılara güzel bir moral kazandırmak için katılımcıların sorularını Youtube Sayfasında ilgi çekici ve eğlenceli bir içerikle yanıtlıyor. 2020'DE 5 BİN TON MAMA BAĞIŞLANDISokak hayvanları yararına düzenlenen turnuva geçtiğimiz yıl 76 ülkeden 21.940 tavla severin katılımıyla Guinness Dünya Rekorlarını kırmakla kalmayıp, turnuva sonunda sokak hayvanları derneklerine 5 bin ton mama bağışlandı.ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Bir önceki yıl düzenlenen turnuva, etkinliklerin Oscar'ı Best Event Awards Bea World Experience töreninde Kar Amacı Gütmeyen/ CSR Dijital/ Hibrit Etkinliği kategorisinde 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Etkinliği' ödülünü kazandı. Ayrıca MMA EMEA SMARTIES 2020'de 'Mobil Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor' kategorisinde Bronz Ödül kazananı oldu. INFLOW Network Ödülleri ise turnuvayı 2020'nin 'En İyi Oyun Etkileyici Kampanyası' olarak adlandırdı. Turnuva, 2021 Digital Event Awards'ta da finale kaldı. Bu başarısıyla Türkiye'den finale kalan tek etkinlik oldu.


Sokak hayvanları yararına düzenlenen İstanbul Tavla Turnuvası'na gençlerden büyük ilgi

Sokak Hayvanları, Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sokak hayvanları yararına düzenlenen İstanbul Tavla Turnuvası'na gençlerden büyük ilgi - Son Dakika Spor


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