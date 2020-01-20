Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı - Son Dakika

Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı

53 dakika önce

Bursa'da hayvanseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet kulübü, sokak hayvanları yararına konser düzenledi.

Bursa'da hayvanseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet kulübü, sokak hayvanları yararına konser düzenledi.

Bir eğlence mekanında gerçekleştirilen konserde Teoman Kumbaracıbaşı sahne aldı.

Konserin ikinci yarısında sahne alan Eksi16 müzik grubu yeni çıkacak albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Hayvanseverlerin en az 1 kilogram mama karşılığında izleyebildiği konserin sonunda toplanan 2 ton mama, Her Eve Pati ve Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneğine bağışlandı.

Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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