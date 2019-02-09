Sokak Hayvanları Yararına Etkinlik Düzenlendi

Kırklareli'nde sokak hayvanları yararına kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde sokak hayvanları yararına kahvaltı etkinliği düzenlendi.



Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından bir restoranda düzenlenen programda, elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının yiyecek ve tedavi ihtiyaçları karşılanacak.



Dernek Başkanı Seyhan Esen, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür etti.



Doğal ortamda birlikte yaşadıkları canlılara hiçbir karşılık beklemeden sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Esen, "Onların sokaklarda hepimizin sevgisine ihtiyacı var. Bir parça ekmeği sokakta bulabiliyorlar. Önemli olan onları korumak ve yaşatmak. Derneğimizin kuruluş amacı zaten budur. Bu doğal ortamda birlikte yaşadığımız diğer canlılara da hiçbir karşılık beklemeden onlarla birlikte bir şeyler paylaşabilmek insanın doğasında olmalı. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireylere, bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konuşmanın ardından sokak hayvanları beslendi.

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