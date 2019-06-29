Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanları yararına kermes
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Sokak hayvanları yararına kermes

1 saat önce

Sinop'ta, Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

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Sinop'ta, Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.
Derneğin yönetim kurulu üyesi İrem Ebru Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç hayvanlar için Sakarya Caddesi'nde bulunan bir mağazada hayvansever vatandaşların desteğiyle kermes düzenlediklerini söyledi.
Kermesin 7 Temmuz'a kadar açık kalacağını belirten Kuru, elde edilecek gelirin sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmeleri ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını anlattı.
Vatandaşlardan hayvanlarla ilgili çok fazla ihbar aldıklarını dile getiren Kuru, şunları kaydetti:
"Bakıma muhtaç olanları hayvan barınağına götürüyoruz. Barınakta yaşayamayacak olan hasta hayvanları, özel hayvan kliniklerine getirip bakım ve ameliyatlarını yaptırarak iyileşmelerini sağlıyoruz. Gerektiğinde evlerimizde misafir ederek bakımlarını yapıyoruz. Derneğimizin geliri olmadığı için kermes düzenleyerek sokak hayvanlarına destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kermesimizde sıfır ürünlerin yanı sıra az kullanılmış kıyafetler bulunuyor. Hayvansever vatandaşlarımızdan giymedikleri, kullanmadıkları aksesuar, oyuncak ve kitap gibi eşyaları bize bağışlamalarını istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:01 Kaynak: AA
Sinop, Güncel
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