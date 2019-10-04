Edirne'de, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Caddede stant kuran hayvan dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, hayvanların bakım ve tedavi masrafları için satış yaptı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak için etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Tüm canlıların yaşam hakkının kutsal olduğunu belirten Tanrıkulu, "Yaşam, bütün canlıların yaşam haklarına eşit şekilde devam ederse mutluluklar artar. Bu anlamda tabi ki daha fazla şeyler yapacağız ve yapmaya da devam ediyoruz. Edirne Belediyesi özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili her yerde örnek belediye olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Edirne Belediyesi ve 22 Dost Eli Derneğince İstanbul'da tedavi ettirilen Kırpık adlı köpek ise minik öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da stantlardan alışveriş yaptı.