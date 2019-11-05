Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.



Hayvanları Sevgiyle Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığının katkılarıyla üniversite kampüsünde sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi. Kermese, öğrenci, idari ve akademik personelin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da katıldı.



Katılımın yoğun olduğu kermeste yiyecek ve içeceğin yanı sıra giyecek, takı ve kitap satışı da yapıldı. Hayvanları Sevgiyle Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, kermesten elde edilen gelirin sokak hayvanları için harcanacağı ifade edildi. - BİTLİS