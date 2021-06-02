Sokak Hayvanlarımıza Yönelik Çalışmalarımız Hız Kesmiyor - Son Dakika

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokakta yaşayan can dostlarımız için gerçekleştirdikleri çalışmaları Mayıs ayı boyunca da aralıksız olarak sürdürdü.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Mayıs ayı boyunca 37 kedi ve 3 köpeğin kısırlaştırma operasyonu tamamlandı. Uzman ekiplerce alınan kedi ve köpekler kısırlaştırma işlemlerinin ardından gerekli sağlık kontrollerinden geçirilirken, 5199 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen tedavilerinin ardından can dostlarımız, alındıkları bölgelere geri bırakıldı.

Can Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında can dostlarımız, belediyemiz ve kentlilerimizin de duyarlılıkları sayesinde yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Sahiplendirme çalışmaları doğrultusunda yine Mayıs ayında 9 köpek ve 3 kedi yeni yuvalarına kavuştu.

Kentimizi ve yaşamımızı paylaştığımız can dostlarımız ile ilgili konularda kentlilerimiz, 0286 212 60 08 ve mobil 0552 986 7128 nolu telefonlardan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşabilirler.

02. 06. 2021 14: 08