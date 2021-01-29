Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis - Son Dakika

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis

29.01.2021 18:09

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis Kocaeli Derince ilçesinde sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açıldı.

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis

KOCAELİ - Kocaeli Derince ilçesinde sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açıldı. Açılış programında Başkan Büyükakın, fabrikadaki yemek atıklarının sokak hayvanları için mamaya dönüştürülebileceğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi ortaklığında kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile protokol üyeleri katıldı.

Çok hayırlı bir projeye imza atıldığına dikkat çeken Tahir Büyükakın, "Bu bizim medeniyetimiz açısından son derece önemlidir. Bakın bizim medeniyetimiz bir yürek medeniyeti. Yürek dediğimizde bizim aklımıza, 'Yüreğim el vermedi' deriz değil mi? İşte bizim medeniyetimiz evrendeki tüm canlıları kapsar ve düşünür. Sadece hayvanları değil, bitkileri de düşünür. Gerçekten çevreci bir medeniyete sahibiz. O medeniyetin evlatları olarak bizler de belediyeyi yönetirken, işlerimizi yaparken içinde yaşadığımız evrene saygıyla, muhabbetle yaşamlıyız. Diğer canlılarla bir arada olduğumuzu unutmadığımız çevreci anlayışla hareket edeceğiz" dedi.

Özellikle trafik kazalarında hayvanlar ciddi yaralandığını ve kalıcı hasarlar oluştuğunu söyleyen Başkan Tahir Büyükakın, tarihten örnekler vererek, hayvanlarla ilişkilerin nasıl olması gerektiğini anlattı.

"Kocaeli, diğer illere örnek olacaktır"

Fabrikadaki yemek atıklarının sokak hayvanları için mamaya dönüştürüleceğini kaydeden Başkan Büyükakın, "O yemeklerin bu bölgeye taşınması için araçlar verebiliriz. Onların organizasyonu dağlayabiliriz. İnşallah bu canlar ne aç kalır, ne susuz kalır. Ne soğukta, ne de sıcakta yanar. Kocaeli'nin ilçeleri, diğer illere ve ilçelere örnek olsun" dedi.

Başkan Büyükakın, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, belediyenin desteklerinin süreceğine dikkat çekti.

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis
Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis
Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis
Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tesis - Son Dakika


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