Sokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlar

Sokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlarYOZGAT - Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Galip ve Leyla Gençoğlu çifti, sokakta buldukları yaralı, aç ve tedaviye muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılıyor.Her gün iş çıkışı Yerköy'ün mahallelerini gezen Galip ve Leyla Gençoğlu çifti, hazırladıkları mama ve yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor. Sokakta karşılaştıkları yaralı hayvanları da tedavi eden çift, iş yerlerinin önüne yaptırdıkları su ve mama kaplarıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor. Yerköy'de hayvan barınağı olmadığı için evlerinin bahçesine küçük bir barınak yaptıran Gençoğlu çifti, bakıma muhtaç birçok hayvanın burada barınmalarını da sağlıyor. İlçeye acilen hayvan bakım evi yapılmasını isteyen çift, bu süre içerisinde sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlara imkanları ölçüsünde bakmaya devam edeceklerini söyledi."Sokak hayvanlarının bakımlarını üstleniyoruz"Evlerinin bahçesini barınağa dönüştürdüklerini ve imkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarının bakımını üstlendiklerini anlatan Galip Gençoğlu, "Yerköy'de hayvanlarımız sahipsiz. Elimizden geldiği kadar evimizde, bahçemizde sokakta gördüğümüz hayvanların bakımlarını üstleniyoruz. Hayvanseverler de yardım ediyorlar, mama desteği sağlıyorlar. Onlara elimizden geldiği kadar bakıyoruz. Yerköy'de barınak şu anda yok. Yeni göreve gelen Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz 'ın sokak hayvanlarıyla ilgili güzel bir projesi var. Kısa sürede hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz de şu anda bahçeli evimizi barınak haline getirdik. Kimsesiz yavruları, hasta olanları getiriyoruz buraya. Elimizden geldiği kadar tedavi ediyoruz ve besliyoruz. Bakamadıklarımızı Sorgun 'daki özel hayvan barınağına götürüyoruz. Orada bakımlarını yapıyoruz. Eşimle her akşam belli saatlerde çıkıyoruz, yol boyundaki ve mahalledeki hayvanları besliyoruz. İş yerimizin önüne su ve mama kapları yaptırdık hayvanlar için, onları besliyoruz. Her gün aynı saatte bıkmadan beslenmelerini yapıyoruz" dedi."Onlar benim dünyam, onlardan ayrılamıyorum"Bakımlarını üstlendiği sokak hayvanlarını bırakıp il dışına dahi çıkamadığını söyleyen Leyla Gençoğlu ise hayvanlardan vazgeçemediğini söyledi. Gençoğlu, "Hayvan sevgim kızıma sevmesi için aldığım bir yavru köpekle başladı. Köpek daha sonra büyüdü, apartman sakinleri rahatsız oldu. Evimin arka bahçesine onlara özel bir yer yaptım ama komşular yine rahatsız olunca eşim bu bahçeyi aldı. Biz köpekler için burayı barınağa çevirdik ve her hafta sonu buraya gelip beslemelerini yapıyoruz. Gelirken de yol boyunca bakıma ihtiyaç olan köpekleri de alıp geliyorum, tedavilerini yapıp doğaya geri salıyorum. Tedavisini yapamadığımız hayvanları ise Yozgat Barınağı'na gönderiyoruz. Orada tedavileri yapılıyor. Çocuklarım artık buradan gitmek ve işimizi daha da geliştirmek istiyorlar. Ben bu hayvanları bırakıp gidemiyorum. Sayıları çok fazla, hiçbirinden vazgeçemiyorum. O yüzden onları bırakıp gidemiyorum. Hayatım bunlara odaklı, burada kaldım. Bırakamıyorum, benim dünyam onlar" şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Enver Şahin , mahallelerindeki sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, "Her gördüğümüzde yemeklerini veriyoruz, sularını veriyoruz. Yerköy'de barınak yok, mahalledeki köpeklerimize biz bakıyoruz imkanımız ölçüsünde" diye konuştu.