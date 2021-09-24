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Sokak hayvanlarına bakabilmek için terzi dükkanını kapattı - Son Dakika

Sokak hayvanlarına bakabilmek için terzi dükkanını kapattı

24.09.2021 11:17
Sokak hayvanlarına bakabilmek için terzi dükkanını kapattı, System.String[]

Kırklareli'nde hayvansever Seyhan Esen, yaklaşık 15 yıldır gece gündüz demeden sokak hayvanlarının gönüllü bakıcılığını yapıyor.

Kırklareli'nde hayvansever Seyhan Esen, yaklaşık 15 yıldır gece gündüz demeden sokak hayvanlarının gönüllü bakıcılığını yapıyor.

Esen, 2006 yılında soğuk bir kış günü sokakta bulduğu yavru köpeği evine alarak beslemeye başladı.

O günden sonra sokak hayvanlarına karşı bakış açısı değişen Esen; ilçe ilçe, köy köy dolaşarak sokak hayvanlarının mama ve bakım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Terzilik yaparken 1 yıl önce sokak hayvanlarına daha fazla zaman ayırabilmek için dükkanını kapatma kararı alan Esen, belediyenin kendisine gösterdiği alanda sokak köpeklerinin karınlarını doyuruyor, bakımların yapıyor.

Güvenlik görevlisi oğlunun desteğiyle geçimini sürdüren Esen'in, "evlatlarım" dediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için verdiği mücadele takdir topluyor, hayvanseverlerce destekleniyor.

"Hayvanları çok seviyorum"

Esen, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.

Hayvan sevgisinin çok özel bir duygu olduğunu belirten Esen, hayvanların insanları karşılıksız sevdiğini vurguladı.

Kentte haftada ortalama 1000 köpeği beslediğini anlatan Esen, "Ben onlara hayvan gözüyle değil, çocuğum gibi bakıyorum. Hepsinin ismi ayrı, 'Beyaz, Civciv, Çavuş, Zilli, Üç Bacaklım, Uzaylı' gibi. Genelde hayvan sevgisinin artması için isimleri çocuklara koyduruyorum. İsimsiz hiçbir köpeğimiz yok. Hayvanları çok seviyorum. Sokak hayvanlarını besleyebilmek için iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Oğlumun ve hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarına bakıyorum." diye konuştu.

Haftanın üç günü Kofçaz ilçesini, diğer günlerde başka ilçe ve köyleri gezdiğini belirten Esen, çöplerden ve kasaplardan topladığı kemikler ile hayvanseverlerin bağışladığı mamalarla sokak köpeklerini beslediğini anlattı.

Esen, "Sadece Kofçaz ilçesinde 250 köpeği besliyorum. İlde ve diğer ilçeler ile köylerimizde bir sürü köpek besliyorum. Buraya geliyorum, ateş yakıp tenekede etleri kaynatıyorum. Çok zor oluyor. Ben buraya taksi ile geliyorum. Her gelişimde 200 lira veriyorum. Maddi manevi zor oluyor tabii ama ben onlara kıyamıyorum, onları görmeden yapamıyorum. Şimdi havalar soğuyor, işimiz artık zorlaşacak." ifadelerini kullandı.

Esen kendisini yaptığı işten dolayı takdir edenler kadar yerenlerin de olduğunu söyledi.

Güvenlik Görevlisi, Kırklareli, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarına bakabilmek için terzi dükkanını kapattı - Son Dakika


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