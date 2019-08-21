Son Dakika Haberleri: Sokak hayvanlarına beslenme kabı
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Sokak hayvanlarına beslenme kabı

2 saat önce

Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

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Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bizim gibi bir can taşıdıklarının ve bu dünyada bizim kadar Yaşam hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz. Bu düşünceyle parklarımızın girişlerine sokak hayvanlarını besleme kabı yerleştiriyoruz" diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında hassasiyetini dile getiren Başkan Bülent Öz, "Sokak hayvanlarımızı yemeğe, suya ve sevgiye muhtaç etmeyelim; unutmayın onlar da canlı ve her canlı gibi bakıma muhtaç" dedi. - ÇANAKKALE
Çan Belediyesi, Bülent Öz, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:04 Kaynak: İHA
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