Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor - Son Dakika

Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

Kandıra'daki bir özel mülkte uygun şartlarda bakılmayan sokak hayvanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

Kandıra'daki bir özel mülkte uygun şartlarda bakılmayan sokak hayvanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı. Kocaeli Valiliği'nin oluşturduğu komisyon tarafından Kandıra ilçesi Seyitaliler Köyü mevkiinde bir şahsın özel mülkünde sokak hayvanlarını uygun şartlarda barındırılmadığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvanları "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne" getirilerek tedavi altına aldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlıklı olan sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak iletişime geçebilirler. - KOCAELİ

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