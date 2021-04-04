Sokak hayvanlarına hastane konforunda tedavi ve bakım hizmeti sunuluyor - Son Dakika

Sokak hayvanlarına hastane konforunda tedavi ve bakım hizmeti sunuluyor

04.04.2021 11:21
Sokak hayvanlarına hastane konforunda tedavi ve bakım hizmeti sunuluyor, System.String[]

Türkiye'nin sokak hayvanlarına yönelik en büyük tesislerinden Mersin'deki Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, "can dostlara" hastane konforunda tedavi ve bakım hizmeti veriliyor.

Türkiye'nin sokak hayvanlarına yönelik en büyük tesislerinden Mersin'deki Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, "can dostlara" hastane konforunda tedavi ve bakım hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkez, Toroslar ilçesindeki 247 bin metrekare alanda her cinsten kedi ve köpeği ağırlıyor.

Kent genelinde denetim yapıp, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren merkeze bağlı ekipler de yaralanan, hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan sokak canlılarını araçlarla merkeze taşıyor.

Büyük çoğunluğu trafik kazası nedeniyle yaralanan kedi ve köpekler hastane donanımındaki ameliyathanelerde tedavi ediliyor, cerrahi müdahalelerinin ardından da veterinerler gözetiminde sağlığına kavuşmalarını hızlandıracak rehabilitasyon programlarına alınıyor.

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, AA muhabirine, merkezin, 2 bin köpek ve 1000 kediye barınma imkanı sunacak kapasitede olduğunu söyledi.

Merkezde, her türlü müdahaleye uygun ekipmanların olduğunu aktaran Yıkılmaz, "Merkezde köpekler için 3 ayrı ameliyathane bölümümüz var. Bunlar genel kısırlaştırma bölümü, yaralıların tedavilerinin yapıldığı bölüm ile anne ve yavruların bakımlarının yapıldığı bölüm. Kediler için de ameliyathanelerimiz mevcut." dedi.

Hayvanları en kısa sürede doğal yaşam alanlarına bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Yıkılmaz, şu bilgileri verdi:

"Buradaki asıl amacımız, belediye barınaklarının bir 'ölüm kampı' olarak görülmesi algısının ortadan kaldırılması. Biz, sokaktaki hayvanları toplayarak, yaşamlarını burada sürdürmelerini istemiyoruz. Şikayet ve ihbarların ardından ekiplerimizin araçlarla merkeze taşıdığı sokak hayvanlarına tedavilerinin ardından kısırlaştırma, aşılama ve parazit işlemleri yapılıyor. Sonrasında sahiplendirme esaslı olarak sergilenmeleri sağlanıyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar ise doğal yaşam alanlarına bırakılıyor."

Hayvanlara cinslerine göre özel bakım programları uygulandığını aktaran Yıkılmaz, canlıların tüy ve tırnak bakımlarının da uzman personel tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

Sokak hayvanlarına 120 tona yakın mama dağıtıldı

Yıkılmaz, bakımlarının ardından yeniden yaşam alanlarına bırakılan canlıların beslenmelerini de takip ettiklerini vurguladı.

Doğal yaşam alanlarına bırakılan "can dostların" beslenme ve barınma imkanlarını sağlamak üzere besleme odakları oluşturduklarını belirten Yıkılmaz, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 174 kedi evi, 20 köpek besleme odağı mevcut. Buradaki besleme odaklarında, yerel hayvan koruma görevlileri ve sivil toplum örgütleriyle belediyemiz ekipleri tarafından beslenmeleri sağlanmakta. Bu kapsamda almış olduğumuz kuru mama ile çevreye de zarar vermeden beslenmelerini yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 240 ton mama alındı. Bunun 120 tona yakını sokakta yaşayan canlarımızın beslenmesinde kullanıldı."

Merkezde son 5 yılda 20 binin üzerinde kedi ve köpeğin bakımlarının yapıldığını anımsatan Yıkılmaz, 2 binden fazla hayvanın da kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirildiğini sözlerine ekledi.

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Hastane, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sokak hayvanlarına hastane konforunda tedavi ve bakım hizmeti sunuluyor - Son Dakika


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