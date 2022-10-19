Sokak hayvanlarına 'Hayat' oluyor - Son Dakika
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Sokak hayvanlarına 'Hayat' oluyor

19.10.2022 10:11
Sokak hayvanlarına 'Hayat' oluyor

KONYA'da 4 yıl önce evlerinin önüne gelen aç olduğunu fark ettiği 2 sokak köpeğini beslemeye başlayan lise öğrencisi Hayat İncel (16), okulundan ve çevresinden topladığı artan yemeklerle, dağlık alanlardaki 150 hayvanı besliyor.

KONYA'da 4 yıl önce evlerinin önüne gelen aç olduğunu fark ettiği 2 sokak köpeğini beslemeye başlayan lise öğrencisi Hayat İncel (16), okulundan ve çevresinden topladığı artan yemeklerle, dağlık alanlardaki 150 hayvanı besliyor. İncel, "Her gün besleme yapıyoruz. Topladığımız yemekleri getirip köpeklerin karnını doyuruyoruz. Beni görünce hemen sarılıyorlar. Karşılıksız bir sevgi var aramızda" dedi.

Meram ilçesinde oturan 11'inci sınıf öğrencisi Hayat İncel, 4 yıl önce evlerinin önüne gelen 2 köpeğin aç olduğunu fark edip artan yemeklerle besledi. İncel'in yemek verdiği köpeklerin sayısı zamanla artmaya başladı. Sayı arttıkça evlerinde artan yemekler yeterli olmadı. Hayat İncel de komşularından ve çevresinden topladığı yemeklerle her gün köpekleri besledi. Şehrin dışındaki bölgelerdeki köpekleri de beslemeye başlayan Hayat İncel, okulundan artan yemekleri de kırsalda bulunan hayvanlara götürüyor. Hayat'a annesi Ebru ile babası Adem İncel de yardım ediyor.

'KARŞILIKSIZ BİR SEVGİ VAR ARAMIZDA'Köpeklerin kendisini gördüğü zaman mutlu olduğunu hissettiğini ifade eden Hayat İncel, şunları söyledi: "Bağ evimizin etrafında 2 köpeğin aç olduğunu fark ettim ve onları doyurmaya başladım. Sonra onları doyurduğumu gören diğer köpekler de gelmeye başladı. Artık sayıları arttı ve 150'ye yakın köpeğe bakıyoruz. Okulumdaki artan yemeklerin çok fazla çöpe gittiğini fark ettim. Okulumla konuşarak bu yemekleri toplamaya başladım. Şimdi okulumda artan yemekleri toplayıp bu bölgelere bırakıyoruz. Her gün besleme yapıyoruz. Topladığımız yemekleri getirip köpeklerin karnını doyuruyoruz. Beni görünce adeta hemen sarılıyorlar. Karşılıksız bir sevgi var aramızda. Kin gütmeden, saf bir sevgi var onlarda. Gelemediğim zaman aklım hep onlarda kalıyor ve bir tanıdığımıza söylüyoruz, onlar yemek bırakıyor. İnsanların havyanlar konusunda çok duyarlı olmasını istiyorum. Evlerinin önüne bir kap mama, bir kap su koymaları çok zor olmamalı. Kışın çok aç kalıyorlar. Bendeki bu havyan sevgisi babama da yansıdı. Babam çok hayvan seven biri değildi ve huylanırdı. Ama şimdi birlikte besliyoruz. Bu benim açımdan çok mutluluk verici"'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Kızı Hayat ile gurur duyduğunu söyleyen Ebru İncel, "Vicdanlı ve merhametli evlat yetiştirmek günümüz için çok önemli. Vicdanlı birey yetiştirecek olursak; vicdanlı öğretmenlerimiz olur, vicdanlı doktorlarımız olur, vicdanlı hakimlerimiz olur. Bence dünya daha güzel hale gelir. Kızımla birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bu canlara yardım etmenin derdindeyiz. Aç hayvan kalmasın istiyoruz. Ne kadar cana değersek, o kadar kar diye düşünüyoruz. Kalan yemekler, bayat ekmekler, komşulardan kalan yemekleri de istiyoruz. Çöpe gidecek yemeklerin de önüne geçiyoruz. Bir lokma ekmek bile kış şartlarında bir hayvanın yarı gününün rahat geçmesini sağlıyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Meram, Güncel, Son Dakika

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