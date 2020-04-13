Sokak hayvanlarına hem mama hem sevgi veriyorlar - Son Dakika
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Sokak hayvanlarına hem mama hem sevgi veriyorlar

6 saat önce

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan tedbirlerden dolayı sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanan tedbirlerden dolayı sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü gönüllüleri el ele vererek sokak hayvanları için sevgi zinciri oluşturdu.

Gönüllülerce tespit edilen ve vatandaşlardan gelen bildirimler üzerine ekipler kentin onlarca farklı noktasına mama dağıtımı yapıyor.

Yavruların da bulunduğu yüzlerce kedi ve köpek bırakılan mamalarla karnını doyururken, ekiplerden ilgi ve sevgi de görüyor.

Ekipler, kedi ve köpeklerin yanı sıra kentin belli noktalarındaki farklı türdeki kuşlar için de yemleme çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için yemek ve mama temin ettikleri lokanta ve yemekhane gibi işletmelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması dolayısıyla kurumlar ve gönüllülerin el ele verdiğini söyledi.

Belirlenen noktalara her gün düzenli olarak mama götürerek sokak hayvanlarını beslediklerini ifade eden Ekmekçiler, "Hayvanları aç bırakmamaya çalışıyoruz. Her gün belli noktalarda yüzlerce hayvanı beslemeye çalışıyoruz. Bu süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar, Büyükşehir Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile yürütüyoruz." dedi.

Sokak hayvanlarına hem mama hem sevgi veriyorlar

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:10 Kaynak: AA

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