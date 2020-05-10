Sokak hayvanlarına her gün su ve yemek veriyor - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yaşayan emekli Osman Taşdelen, evinin önünde her gün sokak hayvanlarına su ve yemek veriyor.



Korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Eskişehir'de yaşayan Osman Taşdelen sokak hayvanlarını unutmadı. Hayvanların yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kapısının önüne mama kapları koyan Taşdelen, vatandaşlara da örnek bir davranış sergiliyor. Taşdelen, "Hayvanların aç ve susuz kalması beni derinden etkiliyor, herkes müsait yerlere evlerindeki artan yiyecekleri ve bir kabın içine su bırakarak hayvanlara bakması gerekir. Onlarında bir canlı olduklarını unutmamamız gerekiyor. Her şeye devletten beklememiz çok yanlış" diye belirtti. - ESKİŞEHİR