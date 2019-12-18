Çankırı'da "Sokak hayvanlarına ilk yardım ve müdahale süreçleri" konferansı gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ekoloji Topluluğu tarafından Uluyazı Kampüsü İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çankırı Belediyesi Veteriner Hekimi Zekeriya Öcal, sokak hayvanlarını koruyarak onların sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Çankırı'da sokak hayvanlarının bakım, beslenme, korunma, tedavi ve sahiplendirme sorunlarına karşı etkili önlemler aldıklarını belirten Öcal, "Hayvanları Koruma Kanununa göre barınak kelimesi yerine geçici bakımevi kavramı kullanılıyor. Geçici olmasının nedeni de hayvanların toplu halde yaşamalarından kaynaklı viral hastalıkların engellenmesi, ayrıca hayvanların bu tür yerlerde uzun süre kalmaları doğalarına aykırıdır." diye konuştu.

Geçici bakımevinde amaçlarının sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için kısırlaştırma operasyonu olduğunu ifade eden Öcal, bu müdahalenin hayvanların karşılaşabilecekleri ölümcül hastalıkları önlediğini ve yaşam sürelerini uzattığını kaydetti.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarda her bireyin basit farkındalığı ile birçok hayvanın hayatını kurtarabildiklerini anlatan Öcal, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları sorun değildir. Sokak hayvanlarının sorunları vardır. Temel mesele sahiplendirme konusunda yaşanıyor. Sahiplenilen hayvanların terk edilmesinin yasal bir yaptırımının olmaması birçok sorunu ortaya çıkarıyor. Gelecek nesillerin sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, ilkokullarda geçici bakımevine geziler düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."