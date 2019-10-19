Konya Büyükşehir Belediyesince 1 milyon metrekare alana inşa edilen Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesince 2 yıl önce hizmete alınan merkezde, tam donanımlı hayvan hastanesinin yanı sıra alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanı bulunuyor.

Acil müdahale ekibi ile yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat bakılan merkezde, hayvanlara konforlu bakım hizmeti sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hayatında hayvanlarla birlikte yaşamanın önemli olduğunu söyledi.

Konya'ya yakışan hizmetler yaptıklarını dile getiren Altay, "1 milyon metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz bu merkez, ilçe belediyelerimizle yapılan protokol çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde entegre mücadele yöntemleri kullanılarak işletiliyor. Türkiye'nin en büyüğü konumundaki merkezimiz, 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip." diye konuştu.

Yılda ortalama 5 bin hayvanın tedavisi yapılıyor

Merkezde yılda ortalama 5 bin hayvanın tedavisinin yapıldığını belirten Uğur İbrahim Altay, "Hayvanlara 10 bin civarında da parazit ve kuduz aşısı vuruluyor. Acil müdahale gerektiren 1500 hayvana da burada müdahalede bulunuyoruz. Son birkaç yıl içerisinde 25 bin hayvanın kısırlaştırma işlemi de yine bu merkezimizde yapıldı." dedi.

Köpek sahiplenenlere aylık ödeme yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi olarak "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi"ni hayata geçirerek sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Projeyle şehir merkezindeki sokak hayvanlarını rehabilite ediyoruz. Yine belirlenen gönüllülere, en fazla 3 köpek sahiplendiriyoruz. Hayvanların bakımı vatandaşlarımız tarafından yapılırken, sağlık ve aşı hizmetleri düzenli olarak belediyemizce karşılanıyor. Ayrıca sahiplenen kişilere hayvanların bakım giderlerinde kullanması için aylık ödeme yapıyoruz. Sahiplendirilen hayvanların takibi ve kontrolü belediyemiz tarafından geliştirilen 'e-Pati' programı ile yapılıyor. Proje kapsamında 25 ilçede 1135 vatandaşımıza toplam 3 bin 619 sokak köpeği sahiplendirildi. Yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına acil müdahale ekibimizle 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Sahipsiz veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına yardım için çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara kritik müdahaleler yapıyor."