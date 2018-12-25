Sokak Hayvanlarına Kulübe
32 dakika önce
Burdur'da bir tarlada çuval içinde bulunan köpek yavruları için kulübe temin edildi.
Burdur
'da bir tarlada çuval içinde bulunan köpek yavruları için kulübe temin edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karamanlı
ilçesinde bir çuvalın içinde ölüme terk edilen ve hayvanseverler tarafından bulunarak sahip çıkılan 6 köpek yavrusu ve anneleri için kulübe, mama ve yiyecek kabı bırakıldı.
Olayı basında çıkan haberlerden öğrenen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil harekete geçti.
Bunun üzerine bölgeye gönderilen ekip, kurtarılan altı yavru köpek ve anneleri için yanlarında getirdikleri yardımları bölgedeki hayvanseverlere teslim etti.
Burdur'da geçtiğimiz hafta bir tarlada çuval içinde 6 köpek yavrusu bulunmuş, anne köpek ve yavrularına hayvanseverler sahip çıkmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:42 Kaynak: AA
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