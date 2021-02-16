Sokak hayvanlarına kulübe desteği - Son Dakika

Sokak hayvanlarına kulübe desteği

16.02.2021 17:23
Sokak hayvanlarına kulübe desteği, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Gençlik Kolları tarafından başlatılan proje ile sokak hayvanlarına kulübeleri teslim ediliyor.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Gençlik Kolları tarafından başlatılan proje ile sokak hayvanlarına kulübeleri teslim ediliyor.

Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Gençlik Kolları sokak hayvanları için hayata geçirilen proje ile yapılan kulübeler kentin bir çok noktasına yerleştirilmeye başlandı. Kış günlerinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyacına dikkat çekilirken, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kdz. Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan ile birlikte kulübeleri Ömerli Mahallesi'ne teslim etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber yaptığı açıklama ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Berber açıklamasında, "AK Parti Karadeniz Ereğli ilçe Gençlik Kolları olarak sokak hayvanları ile alakalı yapmış olduğumuz mücadelemize bir yenisi daha eklendi. Pandemi süreci ve kar yağışının da ardından sokak hayvanlarımızla alakalı neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, onlar için sıcak bir yuvanın ne kadar önemli olduğunu arkadaşlarımızla birlikte karar verip kulübeler yapmaya başladık. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte bir mobilyacı ağabeyimizden destek alarak şık kulübeleri yapmaya başladık. Bittiği gün Karadeniz Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği ile irtibata geçip Belgin hanımla irtibata geçip, kulübelerimizi nereye koyabiliriz diye istişare ettikten sonra ilk olarak Ömerli'de teslim ettik. Elimizde birkaç kulübemiz daha var. Bu kulübeler de en kısa zamanda yerlerine teslim edilmek üzere çalışmalara başladık. Bizler hayvan sevenler derneği ile birlikte buradan tüm vatandaşlarımıza "Kapımızın Önlerine Bir Kap Sevgi Bırakalım" diyerek çağrıda bulunmak istiyoruz." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Sokak hayvanlarına kulübe desteği
Sokak hayvanlarına kulübe desteği
Sokak hayvanlarına kulübe desteği
Sokak hayvanlarına kulübe desteği
Sokak hayvanlarına kulübe desteği

Karadeniz, Hisarcık, AK Parti, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokak hayvanlarına kulübe desteği - Son Dakika


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