Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarına Mama Bırakan Hemşireye Otomobil Çarptı

Sokak Hayvanlarına Mama Bırakan Hemşireye Otomobil Çarptı

23 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı hemşire Ferahnaz Benli (61), yaşamını yitirdi.

Sokak Hayvanlarına Mama Bırakan Hemşireye Otomobil Çarptı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı hemşire Ferahnaz Benli (61), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye, Ali K. yönetimindeki 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Ferahnaz Benli ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Benli, yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü Ali K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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