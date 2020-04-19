Sokak hayvanlarına mama dağıtımı sürüyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak hayvanlarına mama dağıtımını sürdürüyor. Son olarak ekipler, Akçakoca'da sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile mama dağıtımı yaptı.



Korona Virüs nedeni ile evde kal çağrıları ve alınan tedbirler sonrasında kapatılan lokantaların ardından sokak hayvanlarının mama sıkıntısı çekmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan genelge sonrasında Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtımı çalışmalarını sıklaştırdı. İl genelinde çalışmalar yürüten ekipler, Akçakoca'da İlçe Tarım Müdürlüğü, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma Derneği temsilcileri ile birlikte sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Ekipler, il genelinde belirli aralıklarla mama dağıtımını sürdürecek. - DÜZCE