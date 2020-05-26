Sokak hayvanlarına mama stokunu polis sağladı - Son Dakika

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'nin (HAYKURDER) Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokak hayvanları için planladığı Silivri'nin kırsal alanlarında kullanılacak mama stoklarının yetersiz kalması üzerine polis destek sağladı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için bayramın birinci gününde mama dağıtmayı planladıklarını, ama stoklarının yetersiz olması nedeniyle bunu gerçekleştiremeyeceklerini sosyal medyadan duyurdu.

Duyuruyu gören Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk harekete geçerek, iki farklı firmadan kuru mama stoku sağladı.

Böylece, kırsal ve ormanlık alandaki sokak hayvanları beslendi.