Son Dakika Haberleri: Sokak Hayvanlarına Modern Barınak

Sokak Hayvanlarına Modern Barınak

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlatılan proje ile sokak hayvanları daha sağlıklı mekanlara kavuşacak.

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Başkan Tutal, ilçede bulunan sokak hayvanları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan hayvan barınağının çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sokak hayvanlarının rahat yaşamalarını ve en iyi şekilde korunmalarını sağlamak için hayvan barınağı yapım çalışmalarının yapımı devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Tutal; sokak hayvanları mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yer tahsisini tamamladık. Başıboş hayvanlar ile ilgili çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi amacı ile hazırlamış olduğumuz hayvan barınağı projemizin çalışmaları devam ediyor. Yapılacak olan hayvan barınağımızda klinik binası, yemek hazırlama bölümü, karantina bölümü, açık gezinti alanlarımız olacak. Ayrıca vatandaşlarımız yapacağımız bu modern barınak sayesinde sokak hayvanları ile yaşadığı büyük problemden kurtulmuş olacak "dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:45 Kaynak: Bültenler

Konya, Güncel
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