Sokak hayvanlarına 'özel araç hizmeti' - Son Dakika

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2015 yılında kurulan Köpek Barınağı için Belediye tarafından sokak hayvanlarına özel araç tahsis edildi.

İlçede 2015 yılında dönemin Noteri Berran Altuntecim'in katkı ve desteğiyle İkizdere Belediyesi tarafından kurulan Köpek Barınağında sokakta kalmış sahipsiz ve hasta köpekler tedavi edilerek bakım hizmetleri gerçekleştiriliyor. Köpek Barınağının yiyecekleri hayvan sever vatandaşlar ve yöre halkı tarafından karşılanıyor. Bütün imkanları İkizdere halkı tarafından karşılanan barınak için İkizdere Belediyesi'nden de özel araç tahsis edildi.

Rize'ye bağlı ilçelerde tek hayvan barınağının İkizdere'de olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Hakan Karagöz "Onlarda Can. İlimiz Rize'nin ilçeleri içinde tek olan İkizdere köpek barınağımıza göreve geldiğimiz günden bu güne hep hayalimiz olan hizmet aracımızı belediyemiz imkanları ile temin ettik, hamdolsun. Sokak hayvanlarına olan sorumluluğumuz ve daha iyi hizmet vermek adına yardım severlerimizin, Belediyemizin ve İkizdere belediye personelimizin gayretleri ile hizmet kalitemizi yükseltme adına bu araca çok ihtiyacımız vardı. Sessiz canlara ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - RİZE