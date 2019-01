Sokak Hayvanlarına Polis Merhameti

Sokak hayvanlarına polis merhameti Afyonkarahisar polisi Türkiye de bir ilki gerçekleştirdi Afyonkarahisar Emniyeti Müdürlüğü ekipleri ve esnaf sokakta yaşayan hayvanları beslemek için seferber oldu Esnaftan elde edilen yemekleri doğada yaşayan hayvanlara dağıtıyorlarAFYONKARAHİSAR -...

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, doğada terk edilmiş kimsesiz hayvanları unutmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir esnafı ile birlikte yapmış olduğu projede, esnaftan elde edilen yemekleri doğada yaşayan hayvanlara dağıttı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Çalışma, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın projelerinden birisi olan doğadaki sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılama projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar esnafı her akşam sokak hayvanları için artan yemekleri ayırıyor.

"Biz insanların güvenliğinden sorumlu olduğumuz kadar hayvanların da güvenliğinden sorumluyuz"

İnsanlar kadar hayvanların da güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten Yıldız, "Buna bir proje demeyelim, bunlar zaten bizim insan olarak yapmamız gereken konular. Bölgemizde çok sayıda sokak köpeğimiz var. Havaların da çok soğuk olması itibariyle hayvanlarımız da yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bizler tabi insani olarak bakıyoruz bu olaylara. Afyonkarahisar insanımızda hayvanlara karşı zaten çok duyarlılar. Bazı esnaf arkadaşlarımızın da desteği ile artan yemekleri alıp arkadaşlarımızla dolaşıp sokak hayvanlarını gördüğümüz zaman onların beslenmesi ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Biz insanların güvenliğinden sorumlu olduğumuz kadar hayvanların da güvenliğinden sorumlu olarak hissediyoruz. Havaların soğuk olmasıyla bu faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Özellikle tüm insanlarımızdan bu tür sokak hayvanlarını gördükleri zaman onlara zarar vermemelerini, onların su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaları yönünde de bir öncülük yapmak istedik. Bu faaliyetlerimiz her gün devam edecek. Hayvanlar bizim için en iyi dostlar onlarında bir canı var onlarında ihtiyaçları var. Onlara biz ne kadar yakın ilgi ve şefkat gösterirsek onlarda bize mutlaka bunun karşılığını verecektir diye düşünüyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz dediğim gibi devam edecek. Hayvanları seven herkesi sever. Ben başta bu konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm personelimi tebrik ediyorum" dedi.

