Sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Mazıdağı ilçesinde oturan Ferhat Esen (23) gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor.

Sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılayan Esen, yaralı halde bulduğu hayvanları ise veteriner hekim gözetiminde tedavilerini yaptırıyor.

Bu işi gönüllü olarak yaptığını ve her vatandaşın sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini kaydeden Esen, bu konuda vatandaşların da bilinçli olmasını istedi.

Esen, "Şu an 6 kedi besliyorum. Bunların hepsini annesiz ve muhtaç bir şekilde buldum. İlçedeki veteriner hekim gözetiminde bu hayvanların gerekli tedavilerini yapıyorum. Hayvanlara zarar vermeyelim, onların da yaşam alanlarının olduğunu, yaşama hakkının bulunduğunu gözardı etmemeliyiz." dedi.