Sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmasının azalmasıyla beslenme imkanı kısıtlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çeşitli noktalarda bulunan mama noktalarına hayvanlar için yem bıraktı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarında bulunan mama noktalarına yem bıraktı. Devlet büyükleri tarafından zorunlu olmadıkça evden çıkmayın çağrısını yerine getiren vatandaşların sokaklardan çekilmesinin ardından sokaklarda bulunan hayvanlar da beslenme imkanından yeteri kadar faydalanamaz oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehrin çeşitli noktalarına kedi ve köpek maması bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi. - MANİSA